В Петербурге простятся с премьером Мариинки Владимиром Шкляровым

В Санкт-Петербурге 21 ноября простятся с премьером Мариинского театра, заслуженным артистом России Владимиром Шкляровым.



Гражданская панихида пройдет в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра. Начало церемонии — в 11:30.



«Церковная панихида состоится в Николо-Богоявленском морском соборе. Артист будет похоронен на Смоленском православном кладбище», — сообщили в пресс-службе театра.



Владимир Шкляров трагически погиб 16 ноября в возрасте 39 лет. Артист исполнял главные партии в спектаклях «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка» и других. Танцовщик удостоен золотой медали Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве в 2009 году, наград журнала «Балет», танцевального фестиваля Dance Open.









Фото: пресс-служба Мариинского театра