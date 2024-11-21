Фильм с Ириной Старшенбаум «Втроем» выходит в прокат

В России в четверг, 21 ноября, выходит в прокат дебютный фильм режиссера, продюсера и сценариста Александры Сараны «Втроем».



Главную роль в фильме сыграла Ирина Старшенбаум. Актриса сыграла роль замминистра культуры Пермского края, которая отправляется в командировку, которая полностью изменит ее жизнь.



По словам создателей картины, фильм основан на реальных событиях. Автор сценария к фильму — Светлана Штеба раньше занимала пост в Минкультуры Пермского края и, как и главная героиня, находилась в похожих обстоятельствах.



«Длинная дорога — самый короткий путь к себе. И это действительно про путь главной героини, про то, что любовь находит нас тогда, когда мы ее не ждем. И очень важно быть открытым к этому и просто найти свой путь», — приводит агентство слова режиссера Александра Сарана.



В актерский состав фильма также вошли Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский, Александра Ревенко, Марина Клещева и другие.









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