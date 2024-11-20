Картины из Третьяковской галереи представили на выставке в павильоне № 1 на ВДНХ

В среду в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ в Москве открылась новая художественная выставка, сообщают представители пресс-службы ВДНХ. Это первая выставка, прошедшая в обновленном павильоне после его масштабной реставрации.





На выставке представлены живопись и скульптура, созданные ведущими мастерами 30–50-х годов XX века, а также современными художниками, передает ТАСС. В первом зале зрителей встречает панорама известных произведений русского искусства, переосмысленных современными авторами Владимиром Дубосарским и Александром Виноградовым.





В числе представленных работ — мозаика «Хорошее утро» Александра Дейнеки, которая олицетворяет гимн здоровью и идеальному человеческому телу, а также картина «Сбор овощей. Обновленная земля» Василия Яковлева, посвященная труду и плодородию. Пейзажи и сцены мирного труда и отдыха можно увидеть на полотнах Аркадия Пластова, Сергея Герасимова, Георгия Нисского и Сергея Лучишкина.





Завершает выставку купольный зал, где в центре расположена знаменитая композиция Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Вокруг нее размещены другие работы этого мастера и скульпторов 1930–1950-х годов. Выставка будет открыта для посещения с 21 ноября.









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