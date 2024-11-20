В России появится лаборатория для формирования подхода к государственным праздникам

Министерство культуры Российской Федерации анонсировало запуск проекта «Лаборатория государственных праздников», который получит поддержку Управления президента России по общественным проектам и АНО «Национальные приоритеты». Цель инициативы заключается в создании единого концептуального подхода к организации торжественных мероприятий в стране.





В министерстве подчеркнули , что проект будет сосредоточен исключительно на официальных государственных праздниках. Основные задачи включают разработку единого подхода к их проведению, исследовательские работы, создание фокус-групп, реализацию пилотных проектов и мониторинг результатов, передает ТАСС.





Состав лаборатории будет разнообразным. В нее войдут представители нескольких федеральных органов власти, таких как Минкультуры, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда и Россотрудничество. Также в проект привлекут экспертов в области культуры и просвещения, медиаменеджеров, специалистов из творческих индустрий, а также историков, политологов и социологов.





Проект «Лаборатория государственных праздников» призван оптимизировать проведение праздников, основываясь на общем опыте и лучших практиках.









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