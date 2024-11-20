В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка о Сергии Радонежском

Сергиево-Посадский музей-заповедник представил масштабную выставку под названием «Любовью и единением спасемся», посвященную наследию Сергия Радонежского. Эта выставка стала первой крупной экспозицией в статусе федерального музея и приурочена к 105-летию учреждения в 2025 году.





На открытии присутствовала Елена Харламова, директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры России. Она отметила значимость проекта, связанного с одноименным заветом святого, который стал символом нравственной силы и единения русского народа на протяжении веков.





Экспозиция включает около 300 предметов из 15 ведущих музеев и библиотек России, среди которых находились иконы, реликвии, артефакты и живописные полотна известных художников. Посетители смогут увидеть уникальную икону-складень «Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому» XVI века. Эта икона сопровождала русские войска на протяжении нескольких веков.





Выставка обещает не только знакомство с жизнью Сергия Радонежского, но и исследование его влияния на историю России и религиозную жизнь страны.









Фото: Минкультуры России