Ольга Любимова: в Центре восточной литературы РГБ обновили Китайский зал

В Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки обновили Китайский зал, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Подробности она рассказала в Telegram-канале.





По словам министра, новый взгляд на интерьер привел к созданию лаконичного, стилистически выдержанного пространства для социокультурных мероприятий различного формата, сделав помещение современным, более просторным и вместительным.





«Символическим элементом, соединяющим два народа, стал красный цвет в декоре: для русской усадьбы, в которой находится центр, — сохранение традиций и культур, в Китае — знак гостеприимства, архитектурный и праздничный атрибут», — написала Ольга Любимова.





Министр уточнила, что в здании Центра расположено восемь читальных залов, выставочный и конференц-залы. В настоящий момент Китайский зал полностью готов к проведению выставок, лекций, видеопоказов и уже принимает читателей.





Китайская коллекция Ленинки занимает первое место по количеству книг среди всех фондов на восточных языках — 110 тысяч изданий, напомнила Ольга Любимова. РГБ ежегодно пополняет ее по международному книгообмену и тесно сотрудничает со многими библиотеками КНР.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой