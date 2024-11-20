Крупнейший киноархив Украины проиграл в суде дело о реорганизации

Крупнейший киноархив Украины, «Довженко-центр», не смог отстоять свои права в суде последней инстанции, проиграв дело о реорганизации и передаче своей коллекции фильмов государственному учреждению «Научный центр кинематографии Украины».





В Telegram-канале «Довженко-центра» сообщили, что кассационный хозяйственный суд окончательно закрыл для них доступ к правосудию. Представители архива отметили, что ни в одном судебном разбирательстве они не смогли защитить свои интересы и предотвратить угрозу уничтожения.





Архив подчеркнул, что суд не учел основной аргумент иска, касающийся сохранения и защиты культурного наследия. В июле 2022 года «Довженко-центр» оказался под прямым контролем Госкино Украины. В августе Госкино издало приказ о реорганизации архива и передаче всех его фильмов в Научный центр кинематографии Украины. В «Довженко-центре» охарактеризовали эти действия как попытку ликвидации национального киноархива и посягательство на историческую память страны. По информации украинских СМИ, Госкино под предлогом оптимизации стремится заполучить офисные помещения «Довженко-центра», расположенные в центре Киева на Голосеевской площади.





Несмотря на то, что «Довженко-центр» выиграл дело в первой инстанции в июле прошлого года, Госкино оспорило это решение. Национальный центр Александра Довженко является крупнейшим киноархивом Украины, в котором хранится более 9 тысяч художественных, документальных и анимационных фильмов, а также множество архивных материалов по истории кино.









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