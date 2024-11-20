В Москве появился арт-объект о семейных ценностях «Погода в доме»

На севере столицы состоялось открытие постоянного арт-объекта «Погода в доме», созданного паблик-арт-художницей Мариной Звягинцевой. Современная скульптура расположилась на открытой территории жилого квартала iLove и позволяет жителям и гостям города ощутить романтику под четырехметровой инсталляцией.





Художница использует образ двух зонтов, соединенных одной ручкой, чтобы передать идею о семье. Она подчеркивает, что любовь между двумя людьми создает единство, позволяющее преодолевать любые трудности, включая «дожди» жизни. Звягинцева отметила, что этот городской объект предназначен для Москвы и ее жителей. Она выразила надежду, что место станет уникальным, где люди будут делать предложения, знакомиться и признаваться в любви.





Арт-объект «Погода в доме» предлагает интерактивный опыт: горожане могут укрыться под зонтом и насладиться атмосферой, где порхают бабочки в животе. Под куполом инсталляции размещены сотни бабочек — символ влюбленности. Каждая из них уникальна по окраске и создана вручную автором.





Для купола художница разработала абстрактную картину в технике «биотипия», которая представляет собой живопись на движущейся воде. Сочетание холодных и теплых оттенков отражает уют домашнего очага, ассоциируясь с мерцающим огнем в камине во время дождя или снегопада. Соединение оранжевого и синего цвета символизирует историю о двоих и природу любви, возникающей на контрасте.





Марина Звягинцева, автор программы «Спальный район» и член Творческого союза художников России, с 2020 года создает работы, посвященные чувствам и социальным вопросам взаимоотношений. За время своей работы она представила более 50 инсталляций в различных городах России.



