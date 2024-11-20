В Каире показали фильм Николая Ларионова «Вечная зима»

На 45-м Каирском международном кинофестивале зрители увидели фильм Николая Ларионова «Вечная зима», который сняли в Магнитогорске. Режиссер подчеркивает, что фильм раскрывает темы родительского горя, уральского духа и важности человеческой коммуникации.





По словам Ларионова, создание фильма на Урале помогло съемочной команде прочувствовать уникальную атмосферу региона, вдохновленную природой и погодными условиями. Он отмечает, что персонаж, которого сыграл Александр Робак, представляет собой физически сильного мужчину, потерявшего сына. Однако в процессе работы стало очевидно, что и его жена, героиня Юлии Марченко, также обладает огромной внутренней силой, хотя она может и не демонстрировать ее открыто, передает ТАСС.





Режиссер считает, что неправильно рассматривать Урал только как брутальное место. Он утверждает, что судьбы персонажей формируются не только географией, но и теми возможностями, которые открываются перед ними, а также событиями, которые с ними происходят. Ларионов подчеркивает, что многие могут увидеть в сюжете серии случайных событий, но он считает, что каждое происшествие имеет свои причинно-следственные связи.









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