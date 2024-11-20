Бахрушинский музей представил выставку ко дню рождения Плисецкой

С 20 ноября 2024 года в филиале Пушкинского музея, расположенном в Мемориальной квартире Святослава Рихтера, стартует выставка «Вокруг Кармен». Экспозиция будет исследовать многогранные интерпретации образа свободолюбивой цыганки Кармен в искусстве и литературе XX века. Бахрушинский театральный музей предоставит для этой выставки уникальные эскизы сценографа Бориса Мессерера, связанные с легендарным балетом «Кармен-сюита».





Постановка «Кармен-сюиты» в Большом театре состоялась в 1967 году благодаря инициативе Майи Плисецкой, двоюродной сестры Мессерера. В 2024 году 20 ноября она бы отметила свое 99-летие.





Майя Плисецкая отмечала, что всегда мечтала о своей версии Кармен. Она делилась, что мысль о создании этого образа постоянно жила в ней и поднималась в моменты вдохновения. Артистка вдохновлялась музыкой Бизе, которая, по ее мнению, наполняла желание танцевать. Плисецкая также восхищалась испанскими танцами за их выразительность и сочетание контрастов.





После гастролей Национального балета Кубы в Москве в 1966 году Плисецкая решила пригласить кубинского хореографа Альберто Алонсо для постановки «Кармен». Музыку для балета записал Родион Щедрин, сделав адаптацию оперы Бизе. Важный вклад в успех спектакля внес Борис Мессерер, работавший в то время главным художником МХАТ. Декорации, созданные им, интерпретировали идею о жизни Кармен, ассоциировав ее с корридой. Они преобразили сцену в полукруглый загон для боев быков, создавая метафору трагедии человеческой жизни. Символом балета стала маска быка, ставшая важным элементом афиш и программ.





На выставке «Вокруг Кармен» зрители смогут увидеть семь работ Бориса Мессерера, включая костюмы и эскиз главной сцены. Бахрушинский музей хранит более 160 экспонатов, связанных с творчеством этого известного театрального художника.





Борис Мессерер — автор сценографии двухсот опер и балетов, а также нескольких книг и альбомов. Он сотрудничал с известными театральными деятелями, среди которых Юрий Завадский, Аркадий Райкин и Анатолий Эфрос. После окончания Московского архитектурного института Мессерер начал свою карьеру в театре «Современник» и продолжил работу в самых значительных театрах Москвы, включая Большой театр, где его декорации к «Кармен-сюите» стали особенно успешными.





Выставка «Вокруг Кармен» продлится до 22 февраля 2025 года. Посетители увидят произведения выдающихся художников XX века, уникальную кинохронику и документы из архивов Рихтера и других музеев.









Фото: Предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея