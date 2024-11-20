В Москве прошел юбилейный концерт Серафима Туликова

18 ноября в Москонцерт Холле состоялся концерт под названием «Жизнь моя, любовь моя», посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося композитора и народного артиста СССР Серафима Туликова. Организаторами мероприятия выступили Российский музыкальный союз и Союз композиторов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





Серафим Туликов стал классиком песенного жанра и одним из самых популярных композиторов середины XX века. Он создал более 470 песен, которые исполняли легенды эстрады и были любимы всей страной.





В концерте приняла участие дочь композитора, Алиса Серафимовна. Она отметила, что этот вечер демонстрирует уважение не только к ее отцу, но и к целому поколению талантливых композиторов, создавших эпоху советской песни. Алиса подчеркнула, что для нее этот концерт стал продолжением той огромной любви, которую ее отец испытывал как к семье, так и к своей родной земле. Она добавила, что Туликов искренне любил Калугу и Россию, и выразила надежду на то, что его творчество будет жить.





На юбилейном концерте прозвучали все песни в сопровождении Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева телерадиоцентра «Орфей», который на протяжении многих лет неизменно исполнял премьерные произведения композитора.









Фото: Pixabay.com