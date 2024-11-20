Отвергнутое Трампом полотно Уорхола выставили на аукцион за 700 тысяч долларов

На аукционе Phillips появилось полотно знаменитого поп-арт художника Энди Уорхола под названием «Небоскребы Нью-Йорка». Эта работа была заказана Дональдом Трампом в 1980-х годах, однако впоследствии он отверг ее, назвав «брутальной». Ожидаемая цена продажи картины составляет 700 тысяч долларов, сообщает газета The Times.





Картина должна была стать данью уважения Трамп-тауэр — 68-этажному небоскребу на Пятой авеню, построенному в ноябре 1983 года. В тот период Уорхол находился на пике своей карьеры и потратил много времени на создание шелкографий в черных, серебряных и золотых тонах, стремясь передать блеск и богатство семьи Трамп. Художник использовал свою фирменную «алмазную пыль», добавляя к краске матовое стекло.





Тем не менее, Трамп и его первая жена Ивана выразили недовольство работой, охарактеризовав ее как «мрачную и брутальную». Они сообщили Уорхолу, что картина не соответствует розово-оранжевой палитре, выбранной дизайнером интерьеров Анджело Донгиа. В результате они отказались платить художнику даже за затраченное время. Этот конфликт привел к разрыву отношений между ними, который не удалось преодолеть до конца жизни Уорхола.





В своём дневнике от 5 августа 1981 года Уорхол отметил, что Трамп был расстроен несовпадением цветов. Он также добавил, что создал восемь версий картины в черном, сером и серебристом цветах, которые, по его мнению, идеально подошли бы для вестибюля. Художник выразил сомнение во вкусе Трампа.





Несмотря на разногласия, Трамп никогда не высказывался негативно об Уорхоле и, вероятно, был его поклонником. В предисловии к своей книге «Думай как миллиардер» (2004) он привел с одобрением цитату Уорхола о том, что успешный бизнес является «самым увлекательным видом искусства».





Заместитель председателя Phillips Роберт Мэнли отметил, что интерес к картине вызывает смешанные чувства. Некоторые потенциальные покупатели имеют политические мотивы, в то время как другие являются коллекционерами работ Уорхола.









Фото: YouTube



