В Риме откроется выставка «Пуччини на российской сцене»

В Русском доме в Риме 29 ноября откроется выставка «Пуччини на российской сцене».



Выставка пройдет в рамках мероприятий, посвященных столетию со дня смерти композитора Джакомо Пуччини, передает пресс-служба Россотрудничества.



Сообщается, что в рамках экспозиции будет представлена ранее не публиковавшаяся в Италии переписка композитора с режиссером Владимиром Алексеевым.



Организаторы отмечают, что Алексеев стал, по сути, главным популяризатором творчества Пуччини в России. По его инициативе были организованы первые постановки «Мадам Баттерфляй», «Девушки с Запада», «Богемы».



Гости выставки увидят автографы Пуччини, малоизвестные материалы первых постановок произведений композитора в России, фотопортрет Пуччини из музейной коллекции Шаляпина с дарственной надписью, редкие фотографии исполнителей главных партий, первые прижизненные издания сочинений, театральные эскизы.



Представит экспозицию директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.











