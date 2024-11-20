РОСИЗО представит выставку «Дмитрий Жилинский. Личное»

В Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО» 29 ноября откроется выставка «Дмитрий Жилинский. Личное», передает пресс-служба центра.



Экспозиция представит материалы из семейного архива, живопись и графику, относящиеся к разным этапам творческого пути мастера.



Выставка включает работы из частных собраний и государственных музеев. Экспонаты предоставили Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, музеи Саратова, Самары, Тамбова, Тулы, Архангельска.



В число работ, представленных на выставке, вошли картины «Нина», «Утро», триптих «1937», «Dios con nosotros».









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