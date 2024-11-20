Фестиваль российской культуры стартовал в Китае

В Китае стартовал Фестиваль российской культуры.



Мероприятие проходит в КНР с 19 по 22 ноября, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что Фестиваль российской культуры в Китае является одним из ключевых проектов Года культуры России — Китая, стартовавшего в Пекине в мае этого года.



Фестиваль, отметили в ведомстве, позволит китайской публике ближе познакомиться с многогранной российской культурой, будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.



Торжественное открытие фестиваля пройдет 20 ноября в Театре Национального музея Китая, где состоится выступление Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». В Российском культурном центре в Пекине в этот же день российские и китайские студенты представят лучшие образцы национальной поэзии в рамках проекта «Россия и Китай: классика».









Фото: пресс-служба Минкультуры России