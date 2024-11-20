Российские коллективы выступили на ярмарке «Сделано в России» в Китае

В Китае прошли выступления национальных российских коллективов, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Концерты прошли в рамках ярмарки «Сделано в России» в городе Чэнду, столице китайской провинции Сычуань.



В число участников выступлений вошли Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной и Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».



Программа выступлений включала современные произведения, народные танцы, отражающие богатое культурное наследие России.



Выступления прошли в известных локациях Чэнду, включая исторический храм Ухоу, живописную пешеходную улицу Цзиньли.



Организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр при поддержке Минкультуры России и Росконцерта.









Фото: пресс-служба Минкультуры России