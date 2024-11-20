Россия и КНДР договорились о наращивании культурного сотрудничества

Россия и КНДР будут наращивать культурное сотрудничество.



Такие договоренности достигнуты в ходе встреч представителей международных подразделений министерств культуры России и КНДР на 11-й Российско-Корейской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает пресс-служба Минкультуры России.



В рамках сессии прошли переговоры министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо.



Участники встречи договорились об активизации дружеских обменов, возможности вовлечения деятелей культуры двух стран в постоянный диалог для организации выступлений и совместных мероприятий, обмене художественными выставками и кинофестивалями.



«Российско-корейское сотрудничество сегодня находится на самом высоком уровне. Основу для его наращивания заложили лидеры наших стран: президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Достигнуты важные договоренности для обоих государств, в том числе в сферах туризма, спорта, культуры и образования. Уверен, как и ранее принятые решения, они будут служить развитию России и Кореи», — отметил Александр Козлов.









Фото: пресс-служба Минкультуры России