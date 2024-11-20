Более 20 авторов подтвердили участие в литературном фестивале «Белое пятно»

20.11.2024
Участие в XV Всероссийском литературном фестивале «Белое пятно», который пройдет в Новосибирской области 29–30 ноября, подтвердили более 20 авторов.
В число участников мероприятия вошли Егор Апполонов, Наталья Илишкина, Игорь Караулов и другие, передает
ТАСС.
По словам директора Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светланы Тарасовой, в этом году 8 приглашенных писателей.
«Также мы приглашаем и местных авторов, 10 новосибирских писателей. Эти 10, в свою очередь, пригласили порядка 10–15 сибирских авторов, среди которых есть сценаристы и блогеры. Одного „топового“ имени не назовем, потому что подобрали в этом году сильный состав», — приводит агентство слова Тарасовой.
Организаторы отметили, что в 2024 году ожидают на фестивале порядка 4 тысяч гостей.
Программа фестиваля включает более 50 мероприятий, в том числе чтение произведений авторов «Белого пятна».
«Безусловно, фестиваль „Белое пятно“ — одно из самых значимых и знаковых событий для нашей области в литературной жизни. Он позволяет привезти в Новосибирскую область большое количество интересных современных авторов и познакомить читающую публику с ними, а также дать возможность пообщаться и задать вопросы», — сказал замминистра культуры региона Владимир Деев.
Фото: Pixabay.com