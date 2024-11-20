Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Светланы Светличной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Светланы Светличной.



Телеграмму со словами соболезнования от главы государства зачитали на церемонии прощания с заслуженной артисткой РСФСР, передает РИА Новости.



«Не стало Светланы Светличной — яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Ее искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — говорится в телеграмме.



Президент заверил, что светлая память об артистке будет всегда храниться в его сердце, а также друзей, коллег и почитателей.



Светлана Светличная скончалась 16 ноября в возрасте 84 лет.









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