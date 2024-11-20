Владимиро-Суздальский музей-заповедник представит на выставке полную коллекцию западноевропейского искусства

Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые покажет в полном составе коллекцию живописи XVII-XIX веков, передает пресс-служба учреждения.



Работы представят в рамках выставки «Память дворянских усадеб», которая откроется 21 ноября.



В основу выставки войдут произведения западноевропейских мастеров, некогда украшавшие интерьеры дворянских усадеб Владимирской губернии. Полотна поступили в музей в 1920-х годах. Картины, рассказали организаторы, отражают вкусы и предпочтения местных ценителей итальянской, нидерландской и немецкой живописи.



Большую часть экспозиции представляют картины из имения Воронцовых-Дашковых в с. Андреевском Петушинского района. На выставке представлены работы из замка Владимира Храповицкого, имения Карповых в Сушнево, имения графини Н.Н. Зубовой в Фетинино.





Выставка будет работать до 2 февраля 2025 года.





Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника