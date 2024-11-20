Картину «Империя света» Магритта продали на аукционе за рекордную сумму

На аукционе Christie’s картину бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Империя света» продали за рекордную для живописца и его жанра сумму.



Полотно ушло с молотка за 212 млн долларов, сообщает аукционный дом.



«Знаковая работа Рене Магритта „Империя света“ из выдающейся коллекции [американо-румынского дизайнера и филантропа] Мики Эртегюн продана за $121 млн, что стало мировым рекордом для художника и для работ в жанре сюрреализма», — говорится в сообщении.



Площадка сообщила, что торги длились почти 10 минут и завершились аплодисментами. Художник написал почти 20 вариантов «Империи света». В серии работ художник отражал игру дневного света в ночных пейзажах. Картина, проданная на аукционе, была написана в 1954 году и считается самой «искусной» из знаменитой серии.









Фото: Pixabay.com