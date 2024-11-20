В Мариинском театре пройдет серия концертов ко дню рождения Родиона Щедрина

В Мариинском театре пройдет серия мероприятий, посвященных дню рождения композитора Родиона Щедрина, передает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что чествование выдающегося композитора начнется 5 декабря, когда состоится показ оперы «Мертвые души». Сочинение в постановке 1978 года стало первым щедринским спектаклем на сцене Мариинского театра.



В Концертном зале 15 декабря прозвучит опера «Не только любовь». В день рождения Щедрина, 16 декабря, на сценах театра будет звучать музыка композитора. Концертный зал представит оперу «Зачарованный странник». На Новой сцене пройдут два одноактных балета с музыкой композитора.



В программу войдут также балет «Анна Каренина», музыкальное прочтение рассказа Михаила Зощенко «Приключения обезьяны», оперная интерпретация сказки о двенадцати месяцах «Рождественская сказка».









Фото: Михаил Вильчук/пресс-служба Мариинского театра