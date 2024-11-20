На поддержку отечественного кинопроизводства дополнительно направят 2,6 млрд в год

Российская киноиндустрия будет дополнительно получать по 2,6 млрд рублей ежегодно.



Об этом распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства будут выделяться на поддержку производства отечественных фильмов в 2025–2030 годах.



Согласно поручению премьера, предусмотреть выделение средств предстоит Минфину и Минкультуры России. О результатах в правительство должно быть доложено до 20 декабря.



Глава кабмина поручил также проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от уплаты НДС, как это предусмотрено для организаций кинематографии. Задача поставлена Минфину, Минкультуры, Федеральной налоговой службе.



Кроме того, ряду ведомств поручено до 5 февраля подготовить предложения по адаптации российского кино для зарубежных рынков и его продвижению на рынки дружественных стран.









Фото: кадр видео