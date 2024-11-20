Практика является ключевым моментом в подготовке дизайнеров, считает основатель SmirnovDesign и член жюри проекта «Фабрика дизайна» Сергей Смирнов.



По мнению Смирнова, на момент выпуска студенты должны быть максимально готовы к работе в компании.



«Они должны понимать все этапы, которые продукт проходит в процессе изготовления. Дизайн — это междисциплинарная профессия: нужны знания в конструировании, материаловедении, эргономике, маркетинге и информационных технологиях. Без них дизайнер не сможет стать профессионалом», — сказал эксперт.



Участие в реальных проектах помогает студентам не только освоить профессию, но и понять ее суть.



По словам Смирнова, такую возможность предоставляет проект «Фабрика дизайна». В рамках проекта участники получают заказы от реальных клиентов, а результат оценивается жюри на предмет соответствия требованиям заказчика.



Смирнов отмечает, что «Фабрика дизайна» помогает студентам и предпринимателям найти друг друга и решать конкретные бизнес-задачи.



«Инвестиции в промышленный дизайн могут существенно повысить прибыль компании, но, к сожалению, многие предприниматели до сих пор не осознают, что дизайнер — это не просто украшатель, а стратегический игрок, который помогает строить и развивать бизнес», — подытожил Смирнов.









Фото: пресс-служба конкурса "Фабрика дизайна 3.0"