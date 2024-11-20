Ольга Любимова: Мы рады восстановлению межмузейного общения с Бахрейном

В Историческом музее открылась выставка, которая дала старт Дням культуры Королевства Бахрейн в России.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



«Мы очень рады восстановлению межмузейного общения и благодарны нашим коллегам из Бахрейна, всей команде ГИМ и его руководителю Алексею Левыкину, которые два месяца работали очень интенсивно, чтобы порадовать нас таким невероятным проектом», — говорится в сообщении министра.



Глава Минкультуры отметила, что на выставке собраны творения ювелиров Бахрейна XX-XXI веков. В экспозиции представлены серьги, браслеты, ожерелья с характерными для Королевства Бахрейн узорами. Посетители могут увидеть традиционную арабскую женскую одежду, вышитую золотыми нитями вручную.



«В программу Дней культуры также войдут лекции, кинопоказы и концерт. В рамках вернисажа провела двустороннюю встречу с шейхом Халифой бен Ахмедом Аль Халифой. Обсудили взаимодействие в сфере творческого образования, обмен опытом в области реставрации, археологии, библиотечного и музейного дела, а также проведение „Русских сезонов“ в Королевстве в 2025 году», — указано в сообщении Ольги Любимовой.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova