В Ростовской области побывали новые передвижники

Россия всегда удивляла мир своей склонностью к альтруизму, желанием перестроить существующий мир с целью улучшения жизни всего человечества. Многие исторические процессы были задуманы и реализованы ради светлых и возвышенных идей.



Время все расставило на свои места, современные россияне не всегда однозначно относятся к собственной истории. Но склонность к подвижничеству, стремление преобразовать общество в лучшую сторону у россиян не исчезли. Сеять «разумное, доброе, вечное», как призывал поэт Николай Некрасов, — это в крови у русского человека.





Даешь академическую культуру в массы





В конце XX века, когда на обломках СССР возрождалась Россия, деятели культуры поняли, что «нужно идти в народ». Ехать в провинцию, чтобы не только черпать силы для собственного творчества, но и учиться у людей бережному отношению к своим традициям, своей культуре. Так в 1991 году появилось «Новое передвижничество», возродив идеи художников-передвижников XIX века. Правда, инициаторами «культурного десанта в глубинку» на этот раз стали музыканты. Оркестры, хоры, театры двух культурных столиц, профессора ведущих консерваторий — все они двинулись в безмерное российское пространство. Передвижные «Академии музыки», включающие в себя как фестивальную, так и обучающую часть, проходили в Красноярске, Саратове, Пензе, Ярославле, Самаре и Ростове-на-Дону.





Сегодня «Новое передвижничество» — это лучшие силы отечественного искусства: наиболее авторитетные российские коллективы, а также артисты с мировым именем, представляющие целый спектр направлений академической культуры. Художественная классика, искусство высокой традиции прошлого и настоящего, представленное на высшем исполнительском уровне — центральный объект внимания создателей и участников «Нового передвижничества». В 2009 году программа «Новое передвижничество» была включена в ФЦП «Культура России», что позволило расширить географию деятельности «передвижников» до всероссийского масштаба и обрести статус общероссийского проекта. С декабря 2018 года мероприятия художественно-просветительской программы «Новое передвижничество» проводятся, в том числе, с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.





Встреча с Мастером





Одним из самых важных направлений современных передвижников является помощь подающим надежды творческим личностям. У студентов училищ искусств, консерваторий огромной популярностью пользуется направление «Творческая мастерская». Чтобы найти Учителя, который тебя поведет дальше в мир профессии, порой нужно приложить немало сил и потратить многие годы. Так, донским студентам повезло: Ростов-на-Дону в рамках «Творческих мастерских» посетили два известных деятеля культуры.



В Ростовском художественном училище со своей целевой аудиторией общался Александр Миронов — российский художник, доцент Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств, член Московского союза художников, член Московского отделения Союза художников России. Он прочитал лекцию, посвященную основным ошибкам при создании академического рисунка, и провел мастер-класс по рисунку драпировки сангиной. Присутствующие с восхищением наблюдали, как приколотый к холсту кусок ткани по воле мастера превращался в настоящую картину.





Фото: пресс-служба правительства Ростовской области





А в Ростовском колледже искусств преподаватель кафедры медных духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, солист оркестра Государственного академического Большого театра России Михаил Гайдук рассказал о базовых принципах развития техники исполнительства на медных духовых инструментах, о значении художественной выразительности в музыкальных произведениях. Рекомендации сопровождались блестящей игрой на инструменте. Всего на лекцию мастера пришло около 500 человек: ученики и преподаватели детских школ искусств, студенты колледжей отрасли культуры и Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, концертмейстеры.





«Отрадно, что творческие дончане получили такую возможность — перенять уникальный опыт мэтров, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Проект „Новое передвижничество“ направлен на поддержку художественного образования в регионах, повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры, системную работу по эстетическому воспитанию, расширению эрудиции детской и молодежной аудитории».





Остается только порадоваться тому факту, что программа «Новое передвижничество», рожденная на заре возрождения Российского государства, не канула в Лету. За более чем 30-летнюю историю существования она набрала сил, привлекла огромное количество культурных деятелей и охватила всю территорию России от Калининграда до Владивостока. Еще раз повторим, сеять «разумное, доброе, вечное» — в русском характере.









Фото: пресс-служба правительства Ростовской области