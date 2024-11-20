В Суздале пройдет традиционный Суворовский сбор

В Суздале 24 ноября пройдет традиционный Суворовский сбор.



Мероприятие объединит всех, кому дорого имя прославленного полководца Александра Суворова, сообщают организаторы. Участие в сборе примут кадеты из Владимира, Иванова, Суздаля, историки и краеведы, активисты Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А.В. Суворова».



В программу сбора войдут встречи с полковником, ветераном подразделения «Альфа» Василием Верещаком, скульптором Владимиром Суровцевым, художником Ольгой Калашниковой.



В рамках научной части будут представлены доклады о последних археологических и архивных исследованиях, связанных с историей усадьбы Суворовых в селе Кистыш, о планах восстановления иконостаса и колокольни церкви Василия Великого. Участники сбора посетят Музей А.В. Суворова в селе Кистыш.