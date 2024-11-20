В Москве прошел концерт в рамках Дней культуры Узбекистана

В число участников концертов вошли Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» ...
Участники встречи договорились об активизации дружеских обменов, возможности вовлечения деятелей кул...
В число участников мероприятия вошли Егор Апполонов, Наталья Илишкина, Игорь Караулов и другие.
Телеграмму со словами соболезнования от главы государства зачитали на церемонии прощания с заслуженн...
Работы представят в рамках выставки «Память дворянских усадеб», которая откроется 21 ноября.
В число участников концертов вошли Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» ...
Участники встречи договорились об активизации дружеских обменов, возможности вовлечения деятелей кул...
В число участников мероприятия вошли Егор Апполонов, Наталья Илишкина, Игорь Караулов и другие.
Телеграмму со словами соболезнования от главы государства зачитали на церемонии прощания с заслуженн...
Работы представят в рамках выставки «Память дворянских усадеб», которая откроется 21 ноября.
Полотно ушло с молотка за 121 млн долларов.
Чествование выдающегося композитора начнется 5 декабря, когда состоится показ оперы «Мертвые души».
Об этом распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин.
Участие в реальных проектах помогает студентам не только освоить профессию, но и понять ее суть, отм...
В Историческом музее открылась выставка, которая дала старт Дням культуры Королевства Бахрейн в Росс...
Русский мир и передвижничество XXI века
Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце.
Участие в сборе примут кадеты из Владимира, Иванова, Суздаля, историки и краеведы, активисты Владими...
В фойе Государственного Кремлевского дворца открылась фотовыставка, рассказывающая об узбекских куль...
Выборное собрание прошло 19 ноября в КЦ «Меридиан».
Мероприятие прошло в Уфе.
Фильм рассказывает о событиях Маньчжурской операции 1945 года.
Представитель совета премии Андрей Ургант открыл церемонию оглашения победителей.
Постановка обещает стать переосмыслением спектакля по произведению Дмитрия Ленского.
Посетителям представлены полная коллекция полученных в дар эскизов народного художника России Элеоно...
20.11.2024