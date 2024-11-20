В Москве прошел концерт в рамках Дней культуры Узбекистана

20.11.2024

В Москве прошел концерт в рамках Дней культуры Узбекистана
В рамках Дней культуры Узбекистана в РФ в Кремлевском дворце выступили советские звезды эстрады, современные поп-исполнители, артисты народных танцевальных и вокальных ансамблей Узбекистана.

В фойе дворца открылась фотовыставка, рассказывающая об узбекских культурно-исторических объектах, народных ремеслах. В экспозицию вошли 80 уникальных фотографий памятников архитектуры, значимых событий и современных преобразований в стране.


Программа вечера включала классическую оперу, русские народные песни, музыкальные номера в традиционном узбекском жанре маком, фольклорные танцы.


Фото: пресс-служба Минкультуры России