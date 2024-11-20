Максим Замшев единогласно избран председателем правления московского СПР

Писатель и главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев избран на должность председателя Московской городской организации Союза писателей России.



Выборное собрание прошло 19 ноября в КЦ «Меридиан», сообщили в объединении.



«Более 1,5 тыс. московских литераторов единогласно признали работу правления удовлетворительной и выбрали на следующие пять лет обновленный состав правления организации, утвердили план работ и создание Высшего художественного совета МГО СПР. Так же единогласно впервые избрали на должность председателя известного писателя и журналиста Максима Замшева», — говорится в сообщении.



В Московской городской организации СПР состоит более 1,9 тысячи писателей, поэтов, публицистов и драматургов. Отчетно-выборное собрание проходит раз в пять лет. На нем избирают председателя организации, заслушивают отчет о работе правления, обсуждают план на предстоящие годы.









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