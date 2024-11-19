Духовой оркестр Донецкой филармонии выступил с концертом к 100-летию «Мосфильма»

Концертный оркестр духовых инструментов Донецкой государственной академической филармонии провел свой дебютный концерт на уфимской сцене, представив программу, посвященную столетнему юбилею киностудии «Мосфильм». На мероприятии прозвучали популярные песни и мелодии из известных фильмов, сообщает ТАСС.





Уфа стала пятым городом в рамках гастрольного тура коллектива, который прошел в малом зале Башкирской государственной филармонии. Зал на 300 мест полностью заполнился зрителями. Дирижер оркестра Михаил Мартыненко отметил, что в репертуар концерта вошли самые знаменитые композиции из фильмов киностудии.





Он пояснил, что в этом году «Мосфильм» отмечает значимый юбилей, и возникла идея создать проект в честь этого события. В программу включили знаковые мелодии и песни, которые хорошо знакомы зрителям. Мартыненко добавил, что предыдущие концерты в Донецке прошли с большим успехом, и сейчас они гастролируют по другим городам страны.





Проект получил поддержку в виде президентского гранта, а гастроли охватили не только Уфу, но и Оренбургскую, Челябинскую и Курганскую области. Зрители тепло встретили музыку из любимых фильмов, активно подпевая и аплодируя оркестру и его солистам.









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