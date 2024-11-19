В Большом театре объявили победителей V международной Пушкинской премии

В Большом театре Москвы состоялась церемония вручения пятой международной Пушкинской премии, приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Как сообщил ТАСС, мероприятие отметило достижения организаций, занимающихся культурными, просветительскими и образовательными проектами как в России, так и за пределами страны.





Актер Андрей Ургант, представляющий совет Пушкинской премии, открыл церемонию оглашения имен победителей, передает ТАСС. Премия была присуждена в семи номинациях, две из которых представляли собой двойные награды.





В категории «Постановка театра и кино по произведению отечественного автора» победила театральная постановка «Как Пушкин побывал в Париже» из Франции и художественный фильм «Онегин» из России. Среди литературных проектов жюри выделило областной конкурс «Брянские говоры».





Самарская областная библиотека для слепых получила награду в номинации «Русскоязычная библиотека». Поэтический блог Анны Егоян из Еревана стал победителем в категории «Литературный блог». Экспериментальный театр Re:mark и Детская школа искусств №3 из Самары заняли первое место в номинации «Подростковый литературный блог».





Литературно-музыкальное объединение «Солнечный круг», созданное для детей с ограниченными возможностями здоровья, получило награду в соответствующей категории. Русская школа № 1 в Марбелье стала номинантом «Русскоязычная школа», а Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры» выделили как «Волонтерскую организацию».









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва