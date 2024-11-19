В Малом театре готовятся к премьере водевиля «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка»

30 ноября на сцене Малого театра состоится долгожданная премьера спектакля «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», созданного режиссером Алексеем Дубровским. Эта постановка представляет собой новое прочтение классического водевиля Дмитрия Ленского, который впервые увидел свет на исторической сцене императорского театра 185 лет назад.





Премьера приурочена к 200-летнему юбилею здания театра на Театральной площади. Водевиль Ленского не раз ставили на российских и советских сценах, а также дважды экранизировали. Режиссер Алексей Дубровский отметил, что выбор этого произведения для юбилейной даты не случаен, поскольку сам автор водевиля был артистом Малого театра и первым исполнителем образа Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя. Он добавил, что произведение пронизано любовью к театру и наполнено искрометным юмором и глубокими знаниями закулисной жизни актеров.





Для новой версии спектакля Сергей Плотов разработал оригинальные сценические ходы, а музыку написал народный артист России Александр Чайковский. Новую сценографию создал заслуженный художник России Максим Обрезков. В спектакле примут участие такие народные артисты, как Виктор Низовой, Александр Клюквин, Валерий Афанасьев и Александр Вершинин, а также артисты Андрей Чернышов, Анастасия Дубровская, Екатерина Гревцева и другие.









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