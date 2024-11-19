В РГБИ начала работать выставка исторического театрального костюма

Российская государственная библиотека искусств представила выставку под названием «Бесконечность созидания, любви и мастерства… Исторический костюм театра и кино в авторском прочтении Элеоноры Маклаковой».





Элеонора Маклакова, талантливый художник и педагог, известна как лауреат множества престижных премий и почетный читатель РГБИ. Более 35 лет назад она основала кафедру сценического костюма, где обучала молодых художников, используя материалы библиотеки. Большинство костюмов для фильмов и спектаклей Маклакова разрабатывала в читальных залах библиотеки, что говорит о ее значительном вкладе в развитие факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ.





На выставке впервые представят полную коллекцию авторских эскизов, которые художник передал в дар, а также костюмы из коллекций Киностудии имени Горького и театра «Новая опера». Посетители смогут увидеть артефакты и детали костюмов XIX века, редкие издания и фотографии из фондов библиотеки.





Организаторы мероприятия отметили, что профессор Маклакова обладает высоким авторитетом в сфере исторического костюма и консультировала значимые художественно-исторические проекты как в России, так и за рубежом. Она также является автором уникальных изданий по созданию сценического костюма. Маклакова удостоилась множества наград, в том числе Международной телевизионной награды «Эмми».









Фото: YouTube