Театр Моссовета назвал победителей конкурса «Москва и москвичи»

19 ноября Театр Моссовета подвел итоги драматургического конкурса «Москва и москвичи». Жюри определило лучшие пьесы, в которых Москва представлена не просто как фон, а как одно из главных действующих лиц.





Лауреатами конкурса стали три пьесы: «Ну как там, в Москве?» Ольги Антоновой из Москвы, «Поезд дальше не идет» Ляли Петуховой из Рыбинска и «Москвички» Марии Рождественской, также из столицы.





Все представленные пьесы, включая работы из лонг-листа, войдут в сборник, который планируют издать до середины театрального сезона и разослать в театры Москвы и России. Под руководством Андрея Кончаловского жюри, состоящее из известных деятелей театра, таких как Евгений Марчелли, Константин Богомолов и Владимир Машков, тщательно отбирало лучшие произведения.





Организаторы конкурса выразили благодарность всем участникам и рассказали о дальнейших планах. В следующем году победившие пьесы увидят свет на сценах ведущих театров столицы. 29 ноября на сцене «Под крышей» пройдет торжественное вручение денежных призов — каждый автор получит по одному миллиону рублей. В этот же день состоятся читки трех полуфиналистов: «Сад Аквариум» Родиона Белецкого, «Домовой» Фарида Нагима и «Саратов» Андрея Фомина.





Конкурс проходил в несколько этапов. С июня по октябрь 2024 года экспертный совет отобрал 15 пьес из 300 присланных работ для формирования лонг-листа, а затем объявил шорт-лист. В Театре Моссовета надеются сделать этот конкурс ежегодным.









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