Новогодний музыкальный фестиваль в Сириусе откроется 22 декабря

С 22 декабря по 12 января в Сириусе состоится Новогодний музыкальный фестиваль. Мероприятие начнется в День федеральной территории и объединит программу новогодних и рождественских вечеров.





Художественный руководитель Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай сообщил, что третий фестиваль сохранит идеи, заложенные в первом сезоне. Он подчеркнул, что событие будет посвящено будущим юбилярам – Петру Чайковскому и Иоганну Штраусу, чьи 185-летие и 200-летие мир отметит в 2025 году.





Фрай также отметил, что фестиваль продолжит развивать международное сотрудничество. В этом году впервые в Сириус приедет звезда мировой оперы, тенор Марсело Альварес. Большой театр Узбекистана представит две программы, в которых прозвучит музыка национальных композиторов. Особое внимание уделят исполнению рождественской и новогодней музыки, традиционно звучащей в этот период в разных странах мира.









Фото: Предоставлено Информационно-рекламной службой Фонда «Талант и успех»