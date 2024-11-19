Объект в память о Доме советов в Калининграде создадут по московскому проекту

В Калининграде подведены итоги Всероссийского конкурса, организованного музеем «Дом китобоя» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Концепция арт-объекта, посвященного демонтированному Дому советов, разработанная московским историком архитектуры Константином Антипиным в сотрудничестве с компанией «Даль», признана лучшей среди 60 представленных проектов.





Строительство калининградского Дома советов началось в 1970 году и завершилось на 95% к концу 1980-х годов, после чего работы были приостановлены. В мае 2023 года начался процесс сноса здания, а демонтаж башен завершился в 2024 году.





Представитель организаторов отметил, что жюри оценивало работы участников из различных городов России, включая Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие. Концепция Антипина была отмечена за свою оригинальность и глубину, передает ТАСС.





Конкурс проходил с августа по ноябрь 2024 года и привлек дипломированных архитекторов, проектные организации и творческие объединения со всей страны. Победителю вручили приз в размере 100 тысяч рублей.









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