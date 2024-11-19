В Туле открылась выставка французских часов XVIII-XIX веков

Государственный исторический музей (ГИМ) представил в своем Тульском филиале уникальную выставку, на которой можно увидеть более 30 каминных французских часов XVIII-XIX веков, украшенных изысканными бронзовыми композициями. В числе экспонатов часы «Минин и Пожарский», которые были изготовлены по заказу Николая Никитича Демидова, известного промышленника и мецената.





Как сообщили ТАСС в пресс-службе филиала, Николай Никитич, внук основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова, обратился к парижскому мастеру Пьер-Филиппу Томиру с просьбой создать модель и первую партию этих часов. Часы «Минин и Пожарский» пользовались большой популярностью среди русских аристократов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Пресс-служба отметила, что темы русской героики нашли отражение в декоративных элементах французских часов.





Выставка включает более 30 экземпляров каминных часов, позволяющих посетителям совершить увлекательное путешествие в историю часового производства Франции. Она будет открыта до 17 марта 2025 года. В рамках выставки запланированы специальные мероприятия, включая экскурсию, которую проведет Мельникова, посвятившая изучению часов более 40 лет. Также гостей ждут пешие экскурсии по историческому центру города и театрализованная программа «Новый год в лабиринтах времени», посвященная зимним праздникам, которая пройдет в период январских каникул.









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