В Москве открылась выставка «Сокровища Бахрейна: искусство золотого дела сквозь века»

В Государственном историческом музее Москвы развернулась уникальная выставка, посвященная аутентичным ювелирным изделиям и золотым предметам из Бахрейна. Экспозиция под названием «Сокровища Бахрейна: искусство золотого дела сквозь века» стала частью Дней культуры королевства.





Глава Управления по делам культуры и древностей Бахрейна шейх Халифа бен Ахмад Аль Халифа выразил благодарность российским организаторам за значимость проводимых мероприятий. Он отметил, что такие события укрепляют взаимосвязи и сотрудничество между культурными ведомствами обеих стран. Шейх также подчеркнул, что гордится возможностью представить Бахрейн в российском музее и считает культуру важнейшим инструментом для налаживания контактов.





На выставке представлены золотые браслеты, ожерелья с жемчугом, головные накидки, а также традиционные костюмы, расшитые драгоценным металлом, отражающие богатую историю бахрейнской культуры. Посетители могут увидеть инструменты для обработки золота, исторические документы, связанные с ювелирным делом, и образцы лицензий для мастеров прошлого века. Гостям выставки предлагается возможность через специальное приложение виртуально примерить украшения и узнать больше о составе и пробах представленных изделий.





Министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула, что выставка является настоящим ювелирным украшением культурной жизни. Она отметила, что предыдущая экспозиция из Бахрейна проходила 11 лет назад, и выразила радость от восстановления межмузейного общения, поблагодарив коллег из Бахрейна и команду музея за совместные усилия в подготовке этого значимого проекта.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва