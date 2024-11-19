В Москве открыли мемориальную доску в честь Валентина Иванова

В Гагаринском районе столицы появилась бронзовая мемориальная доска, посвященная известному футболисту, олимпийскому чемпиону и заслуженному мастеру спорта Валентину Козьмичу Иванову. Доска установлена на здании, где спортсмен жил на протяжении почти 37 лет, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.





Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил выдающиеся достижения Иванова. Он подчеркнул, что за сборную СССР футболист провел 59 матчей и забил 26 голов, а в олимпийской команде страны сыграл в четырех встречах, отметившись тремя забитыми мячами. Емельянов также добавил, что Иванов посвятил свою жизнь клубу «Торпедо» (Москва), который стал инициатором установки мемориальной доски.





Доска размещена по адресу: Ленинский проспект, дом 44. Ее дизайн выполнен в виде буквы «Т», символизирующей крылья, которые поднимают выдающегося спортсмена. Такой подход подчеркивает его неразрывную связь с «Торпедо», где он достиг вершин своей карьеры. В пресс-службе отметили, что композиция мемориальной доски олицетворяет динамичность и величие Иванова в моменты игры, когда молодой футболист готовится к решающему удару.





Авторами композиции стали скульптор И. В. Макарова и архитектор М. В. Батаев.









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