Фильмы Арабова, Званцовой и Иванова покажут на кинофестивале «Зимний»

В Москве с 1 по 7 декабря пройдет третий Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». Организаторы смотра сообщили о включении в конкурсную программу восьми российских кинопремьер. Среди них драма Юрия Арабова «Гирокастра», комедия Данила Иванова «Операция «Холодно» и фильм ужасов «Шаман» Михаила Мерзликина.





Как отметил представитель организаторов, в программе фестиваля зрители увидят новогоднюю комедию Данила Иванова «Операция «Холодно». Фильм рассказывает о чиновнике-авантюристе, в ролях — Борис Каморзин, Михаил Горев, Мария Карпова. Также в программу вошел фильм ужасов «Шаман», который погружает зрителей в мир этнического колорита и повествует о судьбе проводника между мирами живых и духов. В этой ленте снялись Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков и Антон Зацепин, передает ТАСС.





Фантастическая драма «ON и Она» Евгения Корчагина также попала в конкурсную программу. В центре сюжета — конфликт между человеком и новыми технологиями. Главную роль исполнила Юлия Пересильд, а ее партнерами стали Владимир Стеклов, Кирилл Зайцев и Никита Тарасов.





Зрители смогут увидеть новую работу Алены Званцовой «День недели — любой», в которой играют Евгения Крегжде, Михаил Тройник и Дарья Квасова. Фильм исследует сложные человеческие отношения и трудности выбора. Режиссер Кита Фрайхайт представит ленту «Сумма квадратов-катетов», посвященную школьной любви, с участием Дани Киселева, Евгении Каверау, Екатерины Волковой и Анфисы Чеховой.





Фильм Виктории Мокеровой «Чувства» расскажет две истории о странностях чувств, где безмерная любовь матери может привести к трагическим последствиям для сына. Спортивная драма «Спид Стар» Алексея Амбросьева исследует трогательную дружбу между жокеем и его скакуном-чемпионом по кличке Спид Стар. В завершение драма Юрия Арабова «Гирокастра», созданная совместно с албанскими кинематографистами, расскажет о конфликте выпускницы филфака МГУ с албанским диктатором в 60-е годы XX века, что приводит к ее аресту.









Фото: Pixabay.com