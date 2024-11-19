В Петербурге открылась выставка «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 145-летию со дня рождения»

Галерея KGallery в Санкт-Петербурге представила выставку, посвященную 145-летию со дня рождения выдающегося русского художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. На ней выставлены полотна мастера из частных коллекций, собранных в Санкт-Петербурге и Москве. Генеральный директор галереи и куратор выставки Владимир Березовский отметил, что некоторые произведения публике демонстрируют впервые.





Березовский в беседе с ТАСС подчеркнул , что коллекционеры неохотно расстаются со своими произведениями, даже на время выставок. Благодаря многолетнему сотрудничеству и установленному доверию удалось организовать данное событие. Он добавил, что многие картины известны лишь по литературным источникам и художественным журналам, а увидеть их вживую можно только сейчас.





Изначально выставку планировали открыть в 2023 году, приурочив к юбилею художника, но не удалось завершить подготовку вовремя. Теперь же посетители могут увидеть не только живопись, но и графику, фарфор, а также книги и документы. Кроме того, на выставке представлены работы Серова, который был учителем Петрова-Водкина, и Врубеля, вызывавшего восхищение у мастера. Отдельный раздел посвящен произведениям учеников Петрова-Водкина, а также воспоминаниям коллекционеров и их наследников.





Куратор выставки отметил, что для него, как для опытного коллекционера, Петров-Водкин остается главным художником, который наполняет энергией и позитивом. Он выразил уверенность, что многие испытывают подобные чувства, объясняя постоянный интерес к работам художника.









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