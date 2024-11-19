Фильм «Трек» удостоился Гран-при фестиваля «Незримое кино» в Челябинске

На первом всероссийском кинофестивале, посвященном инклюзии для людей с нарушениями зрения, документальный фильм «Трек», в центре которого находится двукратный чемпион Паралимпиады, велогонщик Михаил Асташов, завоевал Гран-при. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.





В Челябинске завершился первый всероссийский кинофестиваль для людей с проблемами зрения, на котором «Трек», созданный кинокомпанией «Переворот» под руководством режиссера Анастасии Воротниковой, стал лауреатом главной награды. Представитель оргкомитета отметила, что фильм рассказывает о борьбе человека с ограниченными возможностями за право на полноценную жизнь. В центре сюжета — подготовка Михаила Асташова, который передвигается на протезах, к его победе на Паралимпиаде.





Ранее стало известно о поступлении 328 заявок из 46 регионов России на фестиваль «Незримое кино». В шорт-лист вошли 30 лучших фильмов из 125. Показы проходят в кинотеатре «Победа», арт-оранжерее «ЛюбаПетя» и колледже креативных индустрий. Все показы конкурсной программы адаптированы с тифлокомментированием для людей с ограничениями по зрению, а ключевые мероприятия сопровождаются переводом на русский жестовый язык для гостей с нарушениями слуха.





Кинофестиваль «Незримое кино» стал частью одноименного инклюзивного проекта, который реализуется с 2022 года Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых и АНО «Креативные индустрии Урала».









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