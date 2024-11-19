Министр культуры России Ольга Любимова представила план празднования 80-летия Победы. Подробности она рассказала в Telegram-канале.





По словам министра, план основных мероприятий празднования включает более 170 событий. В числе ключевых — проект по созданию Монумента Воину-победителю для мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги». В соответствии с поручением президента Росархив готовит масштабную историко-документальную выставку «Великая Отечественная война: документы и артефакты».





«К празднованию готовятся музеи, театры и библиотеки. Основной площадкой станет Музей Победы, где откроется новая экспозиция «Путь к Победе». В апреле будет представлен проект «80 лет под знаком Победы», — уточнила Ольга Любимова.





Министр добавила, что подобного рода программы состоятся и в других регионах страны: в музеях-заповедниках «Сталинградская битва» в Волгограде и «Прохоровское поле» в Белгородской области, Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева во Владивостоке, мемориальном комплексе «Малахов курган» в Севастополе, Музее Мирового океана в Калининграде.





В плане мероприятий юбилейного года сохранены всероссийские проекты, участие в которых давно стало хорошей традицией, в том числе семейной: «Свеча памяти», «Сад памяти» и «Георгиевская ленточка».





Также готовится несколько международных просветительских проектов: «Диктант Победы», Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» и акция «Чтения Победы». Стартует проект «Победа одна на всех», посвященный вкладу народов советских республик в Великую Победу.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой