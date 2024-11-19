Названы победители Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры

На Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств и культуры было представлено 85 работ от 39 вузов и научных организаций. Заместитель министра культуры России Андрей Малышев вручил дипломы лауреатам I премии.





В категории «Музыкальное искусство» победила Анастасия Маслова из Российской академии музыки имени Гнесиных. Надежда Мининкова из ГИТИСа стала лучшей в области «Театрального, хореографического и циркового искусства». В номинации «Кино-, теле- и другие экранные искусства» отличилась Юлия Мискевич из Московского педагогического государственного университета.





Алина Симонова из Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина заняла первое место в категории «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Аль-Тамими Сахер Мухаммед Махмуд, также из Уральского федерального университета, стал победителем в области «Архитектура и дизайн».





В категории «Библиотечно-информационная деятельность» награду получил Артем Смирнов из Санкт-Петербургского государственного института культуры. Сергей Смирнов, представляющий Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, стал лучшим в номинации «Социально-культурная деятельность». Надежда Филатова из Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева заняла первое место в категории «Теория и история искусства и культуры». Артем Шипунов из Санкт-Петербургского государственного института культуры стал лауреатом в номинации «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов».





Полный список награжденных доступен на сайте Министерства культуры России.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал