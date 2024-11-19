Названа новая дата выхода в прокат фильма «Злой город» об обороне Козельска

Новая экспозиция посвящается отреставрированным надгробиям из белого камня периода Московской Руси.
Проект «Морской роман под парусом» расскажет, о чем писали великие капитаны, люди, увлеченные морем,...
Египетские зрители впервые увидели работу российского режиссера.
Проект посвящен интерпретации образа цыганки Кармен в литературе и искусстве XX века.
Мероприятие посвящалось 110-летию со дня рождения выдающегося композитора и народного артиста СССР.
Новая экспозиция посвящается отреставрированным надгробиям из белого камня периода Московской Руси.
Проект «Морской роман под парусом» расскажет, о чем писали великие капитаны, люди, увлеченные морем,...
Египетские зрители впервые увидели работу российского режиссера.
Проект посвящен интерпретации образа цыганки Кармен в литературе и искусстве XX века.
Мероприятие посвящалось 110-летию со дня рождения выдающегося композитора и народного артиста СССР.
Речь идет о произведении «Небоскребы Нью-Йорка».
Выставка пройдет в рамках мероприятий, посвященных столетию со дня смерти композитора Джакомо Пуччин...
Экспозиция представит материалы из семейного архива, живопись и графику, относящиеся к разным этапам...
Фестиваль российской культуры в Китае является одним из ключевых проектов Года культуры России — К...
В число участников концертов вошли Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» ...
Участники встречи договорились об активизации дружеских обменов, возможности вовлечения деятелей кул...
В число участников мероприятия вошли Егор Апполонов, Наталья Илишкина, Игорь Караулов и другие.
Телеграмму со словами соболезнования от главы государства зачитали на церемонии прощания с заслуженн...
Работы представят в рамках выставки «Память дворянских усадеб», которая откроется 21 ноября.
Полотно ушло с молотка за 121 млн долларов.
Чествование выдающегося композитора начнется 5 декабря, когда состоится показ оперы «Мертвые души».
Об этом распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин.
Участие в реальных проектах помогает студентам не только освоить профессию, но и понять ее суть, отм...
В Историческом музее открылась выставка, которая дала старт Дням культуры Королевства Бахрейн в Росс...
Русский мир и передвижничество XXI века
19.11.2024