Названа новая дата выхода в прокат фильма «Злой город» об обороне Козельска

Компания «КарроПрокат» объявила о новой дате выхода масштабной исторической драмы «Злой город».



Выход картины запланирован на 30 января. Фильм расскажет историю Козельска, который атаковало многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев. Несмотря на использование противником осадных орудий, Козельск выстоял, показав несокрушимость и твердость русского духа.



Режиссером картины выступил Константин Буслов. Роли в фильме сыграли Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Полина Чернышова, Алексей Шевченков, Леонела Мантурова и другие.





Фото: фрагмент постера к фильму "Злой Город"