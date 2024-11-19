Фестиваль «Алтайская зимовка» впервые пройдет на курорте Белокуриха

В Алтайском крае пройдет фестиваль «Алтайская зимовка».



Мероприятие откроет зимний туристический сезон в регионе, передает краевой Туристский информационный центр.



Сообщается, что впервые в этом году площадкой фестиваля станет курорт Белокуриха. Команды из более чем 20 регионов примут участие в состязаниях по хоккею и лыжных гонках. Любители поучаствуют в лыжном марафоне.



На стадионе «Центральный» будет транслироваться видео об основных местах зимнего отдыха в регионе.



В программу фестиваля войдут открытие уроки мастеров скольжения, полоса препятствий, гастрозона с блюдами из алтайских продуктов, мини-фестиваль «Алтайский крендель», соревнования, концерты и файер-шоу.









Фото: кадр видео