Около 50 показов фильмов из 11 стран пройдут на Московском еврейском кинофестивале

В рамках Московского еврейского кинофестиваля состоится 50 показов фильмов из 11 стран, сообщают организаторы.



Смотр пройдет в столице с 24 ноября по 1 декабря. В его программу войдут в том числе премьеры художественных и документальных картин российского, индийского, сербского, аргентинского производства.



Показы пройдут в киноцентре «Октябрь», кинозале ГУМа, центре «Зотов», Еврейском музее и центре толерантности.



Сюжеты лент будут включать реальные истории из жизни диаспор на каждом континенте, авторские исследования прошлого, настоящего и будущего, эксперименты молодых авторов, сообщили организаторы.



«На 90% вся программа фестиваля — это российские премьеры. Что касается конкурсных программ, по традиции это фильмы, которые будут показаны впервые. Хочется верить, что зритель будет помнить об эксклюзивности наших конкурсных показов», — сказал генеральный продюсер кинофестиваля Егор Одинцов.









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