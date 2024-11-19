В Москве в 15-й раз пройдет фестиваль бразильского кино

Смотр для людей с нарушениями зрения завершается 19 ноября.
Министр культуры России анонсировала более 170 событий.
Дипломы лауреатам первой премии вручил замминистра культуры России Андрей Малышев.
Выход картины запланирован на 30 января.
Команды из двух десятков регионов примут участие в состязаниях по хоккею и лыжных гонках.
Смотр для людей с нарушениями зрения завершается 19 ноября.
Министр культуры России анонсировала более 170 событий.
Дипломы лауреатам первой премии вручил замминистра культуры России Андрей Малышев.
Выход картины запланирован на 30 января.
Команды из двух десятков регионов примут участие в состязаниях по хоккею и лыжных гонках.
Смотр пройдет в столице с 24 ноября по 1 декабря.
Показы пройдут в киноцентре «Октябрь».
В течение всего дня вход в музей для мам с детьми до 14 лет будет свободным.
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По словам министра культуры России Ольги Любимовой, присутствовавшей на мероприятии, встреча даст ст...
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Проект «Урок со звездой» реализуется с начала учебного года.
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По словам Водолазкина, окончательный вид фильму будет придавать режиссер.
Картина выйдет в прокат к концу 2026 года.
Картина выйдет в прокат под эгидой телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».
19.11.2024