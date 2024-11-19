В Москве в 15-й раз пройдет фестиваль бразильского кино

Фото: кадр из фильма «Влюбленная»

Смотр состоится с 22 по 26 ноября и в 15-й раз соберет ценителей кинематографа, сообщают организаторы.Показы пройдут в киноцентре «Октябрь». В программу войдут семь киноновинок различных жанров, фильмы о популярной бразильской музыке, романтические комедии.В число фильмов, которые будут показаны на фестивале, вошли «Гонзага», «Воспоминания о хижине», «Влюбленная», «Моя сестра и я», «Наша мечта», «От отца к сыну», «Перола», «Путешествие Педро».