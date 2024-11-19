Красногорский филиал Музея Победы сделает бесплатный вход для женщин с детьми в День матери

Вход в Красногорский филиал Музея Победы для женщин с детьми в День матери будет бесплатным, передает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что музей 24 ноября, в День матери, сделает подарок для посетителей. В течение всего дня вход в музей для мам с детьми до 14 лет будет свободным.



«Музей также подготовил бесплатную тематическую программу, приуроченную ко Дню матери. Гостей ждет новая выставка, а также бесплатные экскурсии, посвященные подвигам матерей в годы войны», — отметили в Музее Победы.



Сообщается, что в День матери Красногорский филиал Музея Победы представит обновленную экспозицию в рамках проекта «Приближение. История в деталях». Центральным экспонатом выставки станет рисунок «Сталинградская мать» художника Ганса Мрочински.



«Он был курсантом Центральной антифашистской школы, которая работала в Красногорске с 1943 по 1949 год. Вернувшись в Германию после войны, Мрочински прошел обучение в Дрезденской академии искусств и впоследствии стал ее преподавателем. Представленная на выставке работа имеет не только художественную ценность, это подлинное историческое свидетельство. В склоненной над ребенком фигуре стоящей на коленях женщины Мрочински отразил собирательный образ героических сталинградских матерей», — отметила руководитель Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.



В программу также войдет экскурсия «Матери Великой Отечественной войны», проект «Подвиг материнства».









Фото: пресс-служба Музея Победы