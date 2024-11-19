В Омске отменили концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»

19.11.2024
В Омске отменен концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».
Выступление было запланировано на 23 ноября, сообщает
ТАСС.
В «G-Drive Арене», где должно было пройти мероприятие, сообщили со слов организатора, что концерт не состоится.
О причине отмены выступления не сообщается. На сайте группы тем не менее концерт находится в списке мероприятий.
В сентябре Совет атаманов Сибирского казачьего войска, куда входят представители нескольких областей, направил обращение губернатору Омской области с требованием отменить концерт. В обращении указывалось о том, что артистка «просила прощения в Киеве», что не все ее «коллеги поддержали Украину».
Фото: кадр видео